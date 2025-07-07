Фьюри дал прогноз на бой супертяжа: «У него еще не было такого соперника»

Боксер Тайсон Фьюри отметил, что будет с интересом следить за боем Мозеса Итаумы против Диллиана Уайта.
Для 20-летнего Итаумы, которого называют самым перспективным супертяжем мира, это будет первый серьезный соперник в карьере.
«Это большой вызов для Итаумы, он еще не встречался с такими соперниками. Особенно в том случае, если это будет версия Уайта минувших нескольких лет».
«Будет интересно узнать, сколько сил осталось у Уайта. Возможно, Итауме еще рано выходить на такого противника. А возможно, что он легко его побьет».
«Этим бой и интересный», – считает Фьюри.
Поединок состоится 16 августа в Саудовской Аравии.
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sport.ua