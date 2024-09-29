Фьюри назвал единственный способ, которым сможет победить Усика в реванше

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался относительно предстоящего реванша против украинца Александра Усика:

«Я не думаю, что он победил меня в прошлый раз, и я, черт возьми, уверен, что не позволю ему победить меня во второй раз.

Я должен его нокаутировать, и я буду тренироваться для хорошего нокаута, и я сделаю это, как во втором поединке с Уайлдером. Я сказал, что нокаутирую его, и я это сделал. Я собираюсь нокаутировать Усика, и на этот раз я это тоже сделаю. Поверьте в это. Он победил меня решением судей, и я должен вернуть ему долг. Имеет смысл провести матч-реванш и вернуть свою победу».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua