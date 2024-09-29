Тренер Аталанты – о предстоящей игре с Шахтером: Нам будет нелегко

После матча против Болоньи высказался о Шахтере

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Второго октября в рамках Лиги Чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет с итальянской "Аталантой". Главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини рассказал о том, что разговаривал с наставником "Болоньи" по поводу предстоящего поединка с "Шахтером".

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"Да, мы говорили с Винченцо Итальяно об игре против "Шахтера" перед матчем, потому что тот поединок произвел на меня очень хорошее впечатление, хотя "Болонья" и заслужила победу. Мы будем играть на нейтральной территории в Германии, это будет нелегкий матч. По сравнению с тем, что было три года назад, не хватает некоторых важных талантов, это молодая команда, но нам будет нелегко", — сказал Гасперини.

Напомним, последний раз "Шахтер" встречался с "Аталантой" в Лиге Чемпионов в сезоне 2019/20. Тогда украинская команда победила на выезде "Аталанту", но в ответном матче уступила со счетом 0:3.

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