Фьюри пояснил, почему не нуждается в долгой подготовке к реваншу с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри заявил, что не намерен долго готовиться к реваншу с действующим обладателем титулов WBA, WBO и WBC Александром Усиком.

«Я готов пошуметь. Послушайте, мне не нужен 12-недельный тренировочный лагерь. Я всю свою жизнь занимаюсь боксом. Я готов подраться сегодня, завтра, на следующей неделе, в воскресенье, в понедельник, в среду – это действительно не имеет значения.

Я могу выйти в ринг с весом 190 килограммов и провести 15 раундов. Это дано мне от природы. Понимаете, что я имею в виду? Мне нужно лишь 5-6 недель хороших спаррингов, на которых я не получу рассечение. В лагере мы слишком переживали из-за рассечения, потому что оно стоило огромных денег, но даже не сыграло своей роли в бою», – рассказал Фьюри в интервью TNT Sports Boxing.

Напомним, реванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Тайсон Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере.

sport.ua