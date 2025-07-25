Карл ФРОЧ: «Реванш Усик – Дюбуа? Какого черта ты там сидел?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч объяснил причину поражения Даниэля Дюбуа в реванше против Александра Усика.

«Дюбуа просто сдался. Он снова сдался. Да, он действительно пропустил классный удар, я сначала подумал, что ему отключили свет, но нет. Дюбуа остался в сознании и не был нокаутирован. Так какого черта ты там сидел? Почему не встал и не продолжил бой? В моем мире боксер должен подняться и продолжить драться», — сказал Фроч.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua