Эстебан Окон: Не будем спешить с выводами

Оба гонщика Haas F1 пробились в финал квалификации к спринту в Спа…

Эстебан Окон (5-й): «Это было потрясающе, я счастлив! Поздравляю команду! У нас было две недели, чтобы выяснить, что пошло не так в Сильверстоуне, где новинки сработали, но управлять машиной было сложно. Сегодня мы внесли коррективы и поведение машины изменилось.

Я рад, что сегодня мы, впервые в этом году, прошли в финал квалификации двумя машинами. Но пока это лишь квалификация к спринту, так что не будем спешить с выводами и постараемся повторить этот результат завтра».

Оливер Берман (7-й): «На тренировке был выбор – работать с шинами Hard и Soft или с Medium и Soft. Я выбрал Medium, дополнительная ступень жёсткости между С1 и С3, по крайней мере для меня, могла значительно осложнить подготовку к квалификации.

На свободных заездах поведение машины мне понравилось, я не смог проехать круг на Soft, но знал, что машина быстра.

Я очень доволен результатом и рад за команду – мы прошли в финал двумя машинами. Опробованные в Сильверстоуне новинки работают и здесь, нужно продолжать в том же духе».

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