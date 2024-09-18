Крис Юбенк-младший назвал единственного бойца, который смог победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Юбенк-младший

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Крис Юбенк-младший назвал единственного боксера, который, по его мнению, сумел победить Александра Усика. Юбенк-младший вспомнил бой Усика и Дюбуа.

«Я думаю, что Усик проиграл Дюбуа. Удар по корпусу был по правилам и Даниэль должен был бы победить. Но этого не произошло, однако Дюуба способен наносить сильные удары, он большой парень», – сказал Юбенк-младший.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua