Кто победит в реванше Усик – Фьюри? Мнения боксеров и экспертов разделились

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сойдутся в ринге лучшие боксеры супертяжелого веса – Александр Усик (22–0, 14 КО, Украина) и Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО, Англия).
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Накануне поединка известные боксеры и эксперты поделились мнением о результате реванша. Одни считают, что украинец уверенно защитит титул чемпиона мира, другие верят в победу британского претендента.
Смотрите видео прогнозов на предстоящий поединок с переводом от Sport.ua.
Кто победит в реванше? Прогноз экспертов и боксеров на бой Усик – Фьюри 2
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