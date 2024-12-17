Кто победит в реванше Усик – Фьюри? Мнения боксеров и экспертов разделились

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сойдутся в ринге лучшие боксеры супертяжелого веса – Александр Усик (22–0, 14 КО, Украина) и Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО, Англия).

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Накануне поединка известные боксеры и эксперты поделились мнением о результате реванша. Одни считают, что украинец уверенно защитит титул чемпиона мира, другие верят в победу британского претендента.

Смотрите видео прогнозов на предстоящий поединок с переводом от Sport.ua.

Кто победит в реванше? Прогноз экспертов и боксеров на бой Усик – Фьюри 2

1.70

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