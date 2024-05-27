Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри

Seconds Out. Леннокс Льюис

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его гипотетический поединок против экс-чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри.

«Я считаю, что я бы победил в этом поединке. Я намного сильнее Тайсона Фьюри. Но у Тайсона есть отличные боксерские навыки и у него есть габариты. Тайсон дал бы мне отличный бой», – сказал Льюис.

Ранее Леннокс Льюис назвал главную ошибку Тайсона Фьюри в поединке против украинца Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

sport.ua