Ломаченко рассказал о желаемом после боя с Камбососом

Бывший чемпион мира по трем версиям Василий Ломаченко дал оценку поражениям от Девина Хейна, которые потерпел он и Джордж Камбосос, а также рассказал о перспективах.
«У нас разные стили с Камбососом. Поэтому у нас было два разных результата.
Слишком сложно объяснить, почему так случилось, почему для Камбососа бой с Хейни был тяжелым, и почему он был непростым для меня. Я не знаю, как объяснить. Но это не столь важно. У нас будет сражение. Мы очень усердно готовились. И как я уже сказал, это будет очень интересно.
Я нетерпением жду завоевания титула IBF. Мне нужно получить титул, а потом я смогу думать о своем будущем», – заявил Ломаченко.
Напомним, 12 мая в Перте состоится поединок Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа.
В преддверие поединка боксеры провели битву взглядов.