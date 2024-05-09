Ломаченко рассказал о желаемом после боя с Камбососом

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира по трем версиям Василий Ломаченко дал оценку поражениям от Девина Хейна, которые потерпел он и Джордж Камбосос, а также рассказал о перспективах.

«У нас разные стили с Камбососом. Поэтому у нас было два разных результата.

Слишком сложно объяснить, почему так случилось, почему для Камбососа бой с Хейни был тяжелым, и почему он был непростым для меня. Я не знаю, как объяснить. Но это не столь важно. У нас будет сражение. Мы очень усердно готовились. И как я уже сказал, это будет очень интересно.

Я нетерпением жду завоевания титула IBF. Мне нужно получить титул, а потом я смогу думать о своем будущем», – заявил Ломаченко.

Напомним, 12 мая в Перте состоится поединок Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа.

В преддверие поединка боксеры провели битву взглядов.

sport.ua