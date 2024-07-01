«Не делай этого». Уоррен обратился к Фьюри перед реваншем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Известный промоутер Фрэнк Уоррен хочет, чтобы его клиент Тайсон Фьюри в реванше с Усиком сконцентрировался только на боксе.

«Тайсону нужно пересмотреть первый бой с Усиком и сделать определенные выводы. Было несколько моментов в бою, когда он дурачился – ходил на цыпочках, танцевал, опускал руки. Я хотел бы, чтобы он этого не делал. Я ему это говорил: «Не делай этого». Но он привык так вести себя в поединках. Когда ему удобно – он делает такие вещи.

Убежден, что реванш получится совсем другим. Тайсону надо сфокусироваться на этом бою», – сказал Уоррен.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua