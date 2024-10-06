Никто не смог раньше. Фьюри дерзко предупредил Усика перед реваншем

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри предупредил Александра Усика, что он никогда раньше не проигрывал в реваншах.

«Есть интересная деталь. Никто не смог выстоять против меня в боях-реваншах. В реваншах, которые у меня были с Макдермоттом, Уайлдером, Чисорой, никто не смог выстоять. Я нокаутировал каждого, поэтому я очень жду второго поединка с Усиком», – признался Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua