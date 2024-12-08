Окончательно известно, будет ли драться Беринчик в андеркарде Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-Шейх в социальных сетях дважды обнародовал обновленный список поединков в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Вначале в списке присутствовал бой украинца Дениса Беринчика (19–0, 9 КО) против британского боксера Сэма Ноукса (15–0, 14 КО). Однако затем Турки убрал эту встречу, опубликовав еще раз полный андеркард.

По сети распространялся постер, на котором бой Дениса Беринчика и Сэма Ноукса изображен в андеркарде поединка Усик – Фьюри, несмотря на то, что в официальном андеркарде этого файта не было. Позже промоутер Александр Красюк заявил, что Беринчик драться не будет.

Что касается остальных изменений, то еще один украинец Сергей Богачук получил нового соперника. Вместо Исраила Мадримова Богачук проведет бой с Ишмаэлем Дэвисом.

Большое шоу боксу, главным поединком которого будет бой между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

У украинского боксера сменился соперник в андеркарде боя Усик – Фьюри

Список боев в андеркарде реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри

sport.ua