Он отправлял Дюбуа в нокдаун. Украинец рассказал о своем поединке за титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Лерена

Украинский боксер Сергей Радченко 1 мая проведет поединок в Южной Африке за титул WBС в суперкрузервейте против Кевина Лерены, который в свое время отправлял в нокдаун Даниэля Дюбуа.

«Кевин малоизвестен в Украине, поскольку большинство своих боев провел дома, в Южной Африке. Лерену можно вспомнить по прошлогоднему поединку против Даниэля Дюбуа в Лондоне. Тогда Кевин хоть проиграл нокаутом, но отправил Даниэля на канвас в первом раунде. Конечно, согласен, что Кевин с его достижениями мог бы быть более известным в мире. Это вопрос к промоутерам, которые не могут раскрутить боксера, семь раз защищавшего титул чемпиона мира в крузервейте».

«Лерена побеждал таких сильных бойцов, как поляк Мариуш Вах, как албанец Сефер Сефери. Кевин – мощный парень, обладающий немалым опытом и сильным характером», – сказал Радченко.

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sport.ua