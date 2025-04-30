Киев-Баскет одержал уверенную победу над Днепром и сравнял счет в финальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25

Команды определят чемпиона страны в решающем третьем матче, который состоится 3 мая в Днепре

Киев-Баскет уверенно обыграл Днепр (73:56) во втором матче финальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25.

На большой перерыв команда Дмитрия Забирченко ушла с преимуществом в три очка, а ключевой в сегодняшнем поединке стала третья четверть. В ней Киев-Баскет буквально деклассировал действующего чемпиона страны, завершив эту десятиминутку со счетом 24:5.

В концовке встречи подопечные Владимира Коваля немного сократили свое отставание, однако все же потерпели свое первое поражение в нынешнем сезоне на внутренней арене. Напомним, что Днепр выиграл все 28 матчей в регулярном чемпионате, а затем одержал 5 побед в матчах плей-офф.

Лучшим сегодня на паркете в составе Киев-Баскета был Павел Буренко, на счету которого 26 очков. В составе Днепра 13 баллов записал в свой актив Сергей Загреба.

Решающий третий матч финальной серии сезона-2024/25 состоится в Днепре в пятницу, 3 мая.

Суперлига FAVBET-2024/25. Финал. Второй матч

Киев-Баскет — Днепр — 73:56 (21:15, 16:18, 24:5, 12:18)

Киев-Баскет: Буренко — 26 + 4 передачи, Сушкин 22, Клевзуник 14 + 6 передач, Карпюк, 5 + 9 подборов, Сафонов 3, Когут 2, Сандул 1

Днепр: Загреба 13 + 5 подборов, Закурдаев 11 + 6 подборов, Горобченко 9 + 5 подборов + 5 передач, Тимофеенко 9, Дубоненко 3, Конев 3, Сорочан 3, Бондарчук 2, Сыпало 2 + 5 подборов, Лещина 1

Счет в серии — 1:1

Источник