Отец Дюбуа отреагировал на то, что его сына нокаутировал Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

Поражение Дюбуа в этом поединке прокомментировал его отец – Дэйв.

«Мой сын сделал все, что было в его силах. Сделал все, что возможно и невозможно. Но этого уже было недостаточно. Усик – это великий чемпион, этот парень просто лучший в мире», – сказал отец Даниэля.

sport.ua