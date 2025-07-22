Марко посоветовал сотрудникам Red Bull больше улыбаться

Интересные подробности об атмосфере на базе Red Bull Racing в Милтон-Кинсе удалось выяснить британскому таблоиду The Sun.

На следующий день после увольнения Кристиана Хорнера консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко и исполнительный директор концерна Red Bull Оливер Минцлафф провели встречу с сотрудниками команды, на которой много шутили и советовали тем, кого огорчило увольнение Хорнера, больше улыбаться.

The Sun приводит слова неназванной сотрудницы команды: «Прошёл всего один день после увольнения Кристиана, и многие в команде были расстроены, когда к нам обратился господин Марко. Он шутил и советовал не унывать. Он просто сказал: «Вы должны больше улыбаться».

Этими словами он не вызвал к себе расположения. Да и чему тут улыбаться?»

Другой неназванный сотрудник Red Bull Racing рассказал The Sun о шутке Минцлаффа: «Он обратился к нам со словами: «Если у вас проблемы, то напишите об этом своему руководителю». А после добавил: «О, у вас же больше нет руководителя, поэтому пишите мне!» и рассмеялся».

The Sun также приводит слова близкого друга Кристиана Хорнера, которому до сих пор не объяснили причины увольнения: «Кристиан рассказал мне, что чувствует себя преданным после всего, что он вместе с Джери и семьей пережил за последние 18 месяцев.

Его дважды оправдали по делу о скандале с перепиской, а сейчас он находится в вынужденном отпуске, и ему так и не объяснили, из-за чего он потерял любимую работу.

Австрийские руководители Red Bull всегда были недовольны тем фактом, что своим успехом они обязаны Кристиану, который построил команду в Британии. Вот, что стоит за этой историей, а также последствия прошлогодних скандалов.

Кристиана просто вызвали на встречу в Лондоне, но он понятия не имел, о чём она будет. Ему просто сказали, что он должен приехать. Он был ошеломлён, когда его проводили в комнату и сразу сказали об увольнении. Он думал, что с ним хотят поговорить по совершенно другому вопросу.

Почти все сотрудники команды – британцы, и они беззаветно преданы ему и теперь подумывают об уходе. Это была целенаправленная атака с целью получения контроля над гоночной командой, поскольку австрийскому офису Red Bull не нравилось, что их командой руководит британец. Но теперь в команде царит хаос. В Милтон-Кинсе всё катится под откос».

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