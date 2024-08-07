Спарринг-партнер Усика назвал боксера, который способен побить Александра

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Английский боксер тяжелого дивизиона Дэвид Аллен, который в свое время спарринговал с Александром Усиком, а также Тайсоном Фьюри, назвал имя боксера, способного нанести Усику первое в его карьере поражение.

Аллен выделил Мартина Баколе, который не так давно, остановив непобежденного американца Джареда Андерсона в бою на турнире Riyadh Season USA, закрепил свое имя на вершине рейтинга WBA.

«Он (Баколе. – прим.) был настолько расслаблен, что, когда я спарринговал с ним и проводил раунды, то не мог поверить, что человек такого размера может нанести шесть или семь ударов так хорошо, как он.

Я спарринговал со всеми: Тайсоном Фьюри, Александром Усиком, но никто из них не наносил таких ударов, как он. Я никогда не подвергался такому количеству разных ударов.

У меня нет никаких сомнений, что Усик просто не сможет его победить. Баколе победит Усика, я не сомневаюсь. Он слишком большой и совершенно ему не подходит. Я могу только представить, что Чжан Чжилей доставит ему неприятности. Фьюри и Энтони Джошуа тоже, ни у кого нет с ним шансов», – заявил Аллен.

Ранее Дэвид Аллен обвинил угол Тайсона Фьюри в поражении в бою с Александром Усиком.

sport.ua