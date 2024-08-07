Марко: Похоже, в контракте Сайнса есть особое условие

Хельмут Марко намекнул, что в контракте Карлоса Сайнса с Williams предусмотрена оговорка, которая позволит ему уйти из британской команды, если он получит более привлекательное предложение.

Сайнс в течение полугода выбирал наиболее подходящий для него вариант, получив предложения от Williams, Sauber/Audi и Alpine, но в итоге определился. О его многолетнем контракте с командой из Гроува было объявлено сразу после Гран При Бельгии, однако сразу появились слухи, что в его договорённости с Williams включены условия досрочного расторжения.

Именно поэтому руководитель команды Джеймс Ваулз поспешил отреагировать на подобные разговоры, назвав их спекуляциями: «Всего 10 человек в мире знают, что конкретно написано в контракте. Всего десять. И я гарантирую, что в этом списке нет никого из представителей прессы. Подробности о контракте знает сторона Карлоса, и знаю я. Всё, что вы читаете в Интернете, не более чем спекуляции».

Однако Марко, автоспортивный советник компании Red Bull, на страницах издания Speedweek, по-своему прокомментировал ситуацию с новым контрактом своего бывшего гонщика: «Понятно, почему Карлос решил перейти в Williams – а какие у него были альтернативы? Если посмотреть на “успехи” Sauber/Audi, то эту команду не стоит рассматривать с прицелом на следующий год.

Что касается Alpine, мы не знаем, получат они двигатели Mercedes в 2025-м или только в 2026 году. Поэтому я бы сказал, что в этой ситуации Williams – лучшее решение. Разумеется, своего рода драма, что, хотя Сайнс проводит свой лучший сезон за Ferrari, он не смог получить место в топ-команде.

Впрочем, Williams прогрессирует, к тому же у них хорошие двигатели. И судя по всему, в контракте есть условие, которое позволит Карлосу уйти, если он получит предложение от команды, которая занимает заметно более высокое место в Кубке конструкторов».

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