Торонто. Осака обыграла Жабер в стартовом матче, Стакушич успешно дебютировала в основе домашнего турнира

На турнире WTA 1000 в Канаде проходит второй игровой день

Торонто, Канада • 6-12 августа • хард • $3,211,715

Действующая чемпионка: Джессика Пегула (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Диана Шнайдер (-, 14) – Гарриэт Дарт (Великобритания, LL) 6:3, 3:6, 7:6(2)

Наоми Осака (Япония, WC) – Онс Жабер (Тунис, 9) 6:3, 6:1

Элизе Мертенс (Бельгия) – Кэти Волынец (США, Q) 6:3, 6:1

Пэйтон Стёрнс (США) – Анна Блинкова (-) 6:4, 6:3

Марина Стакушич (Канада, WC) – Эрика Андреева (-, Q) 6:7(5), 6:1, 6:4

Паула Бадоса (Испания) – Клара Таусон (Дания) 6:1, 6:4

Аманда Анисимова (США, SR) – Кэролайн Доулхайд (США) 6:1, 6:4

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 13) – Мари Боузкова (Чехия) 5:7, 6:2, 7:6(1)

Наоми Осака (№95 WTA) выиграла пятый из последний десяти сыгранных матчей и во второй раз победила Онс Жабер, с которой встречалась в начале 2021 года в третьем круге Australian Open. В этом сезоне это уже пятая победа японки над представительницей топ-20 рейтинга.

Марина Стакушич (№160 WTA) записала в свой актив первую победу в основной сетке турнира WTA 1000 и шестой раз в карьере обыграла соперницу из топ-100. В предыдущий раз 19-летней канадке это удавалось в нобяре прошлого года, когда она была сильнее Мартины Тревисан в рамках Финала Кубка Билли Джин Кинг.

Аманда Анисимова (№132 WTA) взяла реванш у Кэролайн Доулхайд за поражение на прошлой неделе в четвертьфинале турнира WTA 500 в Вашингтоне. Это четвёртая победа американки в этом сезоне над теннисисткой, входящей в топ-50.

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