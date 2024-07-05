Тедди Атлас рассказал, почему элитные боксеры избегают Шакура Стивенсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас рассказал, почему чемпиону мира по версии WBC в легком весе Шакуру Стивенсону (21-0, 10 KO) так сложно найти себе достойного соперника.

«Его не только трудно победить, но и хорошо выглядеть против него. Именно поэтому многие парни не хотят с ним драться. С этим ничего не поделаешь. Он скучный. Все зависит от того, какой у вас вкус. Если вы хотите смотреть голы, то сидите дома. Вы не смотрите бои Стивенсона», – сказал Тедди Атлас.

Отметим, что в этом весе два украинца владеют титулами: у Василия Ломаченко (18-3, 12 KO) пояс IBF, у Дениса Беринчика (19-0, 9 KO) – WBO.

sport.ua