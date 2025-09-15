Тони БЕЛЛЮ: «Теперь этот парень точно среди богов бокса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью отреагировал на победу Теренса Кроуфорда в бою против Сауля Альвареса.

«Вау, просто вау. Когда я впервые говорил, что это серьезный бой – то надо мной смеялись. Люди говорят, что Кроуфорд скучный? В чистом боксе и совершенстве нет ничего скучного. Теренс выбрал безупречный план, Кроуфорд – исключительный боксер. Теперь он среди богов бокса», – сказал Белью.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

sport.ua