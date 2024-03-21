Тренер Уайта рассказал, почему не верит в проведение реванша с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Бадди Макгирт

Бадди Макгирт, тренер бывшего претендента на титул в супертяжелом весе Диллиана Уайта (30-3, 20 КО), считает, что Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) не захочет устраивать реванш с его клиентом, так как в данный момент у него есть возможность провести более крупные поединки.

«Лично я верю, что чем лучше будет оппозиция, тем лучше покажет себя Диллиан. Для меня не имеет значения, с кем будет драться Уайт. Если я выберу одного соперника, то остальные могут приревновать. Так что это действительно не имеет значения.

Я считаю, что было бы здорово провести реванш с Энтони Джошуа. Но думаю ли я, что этот бой состоится? Нет. Мне кажется, что Джошуа пойдет дальше и, возможно, подерется с победителем боя Усик – Фьюри или с Деонтеем Уайлдером», – сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Отметим, что ответный бой Уайта с Энтони Джошуа не состоялся из-за «допингового» дела, в котором Диллиан позже был оправдан. В первом бою Энтони победил досрочно.

17 марта Диллиан Уайт победил Кристиана Хаммера в 3-м раунде. Угол немецкого боксера решил отказаться от продолжения поединка.

sport.ua