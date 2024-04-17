В WBC не смогли объяснить, почему допустили бой россиян Бивола и Бетербиева

Sky Sports. Маурисио Сулейман

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что не будет санкционировать титульные поединки с участием россиян, однако 1 июня пройдет бой за все пояса полутяжелого веса между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Сулейман не пояснил, почему вдруг изменил свое мнение.

«Пояс WBC будет на кону. Про политику я говорить не хочу, но скажу, что рад, что мы принимаем участие в этом поединке. Бои в россии? Нет, их санкционировать мы сейчас не будем».

«Сейчас сложное время, но про политику мы говорить не будем. Скажу, что без Саудовской Аравии поединок не состоялся бы», – сказал Сулейман.

sport.ua