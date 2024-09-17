ВИДЕО. На плече пояс Усика. Джошуа и Дюбуа провели первую битву взглядов

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа

21 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится мегафайт – на ринг выйдут британцы Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

Звездные британские боксеры провели первую битву взглядов. На битву взглядов Дюбуа принес пояс IBF, который достался ему без боя. После того, как Александр Усик освободил титул IBF, организация решила сделать Даниэля полноценным чемпионом.

Для Дюбуа это будет первая защита чемпионского пояса. Джошуа будет иметь шанс в третий раз в карьере стать чемпионом мира, что позволит ему повторить достижение Виталия Кличко.

ВИДЕО. На плече пояс Усика. Джошуа и Дюбуа провели битву взглядов

sport.ua