Усик рассказал, почему Джойс побывал в нокдауне в бою с Чисорой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Дерек Чисора

Объединенный чемпион мира в хевивейте Александр Усик рассказал, почему Джо Джойс (16-3, 15 KO) не сумел устоять на ногах в бою против Дерека Чисоры (35-13, 23 KO).

«Почему Джо Джойс побывал в нокдауне? Потому что он не держал руки поднятыми (показывает, как – прим.). Проблемы была в этом.

Получит ли Чисора еще бои в хевивейте? Все возможно, почему бы и нет. Чисора – это воин», – сказал Усик.

Вечером 27 июля в Лондоне состоялся зрелищный поединок в супертяжелом весе, в котором Дерек Чисора (35-13, 23 KO) одержал победу по очкам над Джо Джойсом (16-3, 15 KO). Чисора победил по очкам, но в 9-м раунде Джойс побывал в нокдауне.

sport.ua