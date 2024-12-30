ПСЖ начинает охоту на Забарного, французы готовы озолотить Борнмут

Французский «ПСЖ» готов купить 22-летнего украинского центрального защитника английского «Борнмута» Илью Забарного. Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой на HBreport.

На данный момент парижане являются главным фаворитом на игрока. «ПСЖ» ранее уже имел прямые переговоры с Забарным.

Издание сообщает, что переезд украинца в Париж может состояться уже этой зимой, а «вишни» получат за своего игрока от «ПСЖ» не менее 50 миллионов евро.

При этом портал Transfermarkt оценивает футболиста в 38 миллионов евро. На данный момент он является самым дорогим отечественным игроком.

Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее на Забарного претендовал английские «Ливерпуль», «Тоттенхэм» «Челси» и «Манчестер Сити», а также немецкая «Бавария» и мадридский «Атлетико».

Напомним, в текущем сезоне Илья Забарный провел 18 матчей на клубном уровне.

Добавим, 22-летний Илья Забарный является ключевым игроком в составе «Борнмута», который находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ после 19-ти сыгранных туров.