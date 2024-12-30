Сержиу Консейсау стал главным тренером Милана

Специалист из Португалии Сержиу Консейсау возглавил «Милан». Об этом сообщает EURO.com.ua со ссылкой на сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Тренер поставил подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2026 года.

Предыдущей командой Сержиу был португальский «Порту», в котором он проработал сем лет.

«Клуб тепло приветствует Сержио и его сотрудников и желает им успешной и плодотворной работы», – написали на своей официальной странице «Милана».

Сержиу дебютирует у руля «Милана» уже в матче против «Ювентуса» в игре за Суперкубок Италии. Интересно и то, что в составе «Старой синьоры» выступает сын Сержиу – Франсишку.

Напомним, «Милан» за 17 туров чемпионата Италии заработал 27 очков и шел на 8-м месте чемпионата. В Лиге чемпионов после шести туров «россонери» занимают 12 место.

Ранее пост главного тренера «Милан» покинул Паулу Фонсека.

«Милан» объявляет, что Паулу Фонсека уволен с должности главного тренера основной мужской команды. Клуб выражает свою благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», – сообщал клуб.