Хобленко сказал, почему променял “Динамо Брест” на “Днепр-1”

Новичок “Днепра-1” Алексей Хобленко рассказал, почему решил покинуть “Динамо Брест” и вернуться в УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я добился хороших результатов в “Динамо” Брест – мы стали чемпионами Беларуси, завоевали Суперкубок. Знаю, что клуб ждут квалификационные раунды Лиги чемпионов, но сделал вот такой для себя шаг вперед, по моему мнению. Может быть, кто-то считает, что это шаг назад, но мне кажется, что в “Днепре-1” я буду больше прогрессировать.

Руководство брестского клуба вело со мной переговоры в течение некоторого времени, но в последний перед отъездом день мы встретились и пожелали друг другу удачи. Я сказал, что вижу себя в другой команде, мы попрощались и я поехал.

Сейчас я чувствую прилив эмоций, потому что дома. Это очень радует. Я присоединяюсь к команде, в принципе, я всех здесь знаю, с тренером быстро познакомился. Для меня проблем нет. Эмоции хорошие, положительные, я дома”, – сказал Хобленко в интервью “Футбольному формата”.

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