Новое на сайте

еще
Пятница, 7 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболХобленко сказал, почему променял “Динамо Брест” на “Днепр-1”
Футбол

Хобленко сказал, почему променял “Динамо Брест” на “Днепр-1”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новичок “Днепра-1” Алексей Хобленко рассказал, почему решил покинуть “Динамо Брест” и вернуться в УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я добился хороших результатов в “Динамо” Брест – мы стали чемпионами Беларуси, завоевали Суперкубок. Знаю, что клуб ждут квалификационные раунды Лиги чемпионов, но сделал вот такой для себя шаг вперед, по моему мнению. Может быть, кто-то считает, что это шаг назад, но мне кажется, что в “Днепре-1” я буду больше прогрессировать.

Читайте также:  Официально. Хацкевич с Шацких тренировать клуб в России (+ФОТО)

Руководство брестского клуба вело со мной переговоры в течение некоторого времени, но в последний перед отъездом день мы встретились и пожелали друг другу удачи. Я сказал, что вижу себя в другой команде, мы попрощались и я поехал.

Сейчас я чувствую прилив эмоций, потому что дома. Это очень радует. Я присоединяюсь к команде, в принципе, я всех здесь знаю, с тренером быстро познакомился. Для меня проблем нет. Эмоции хорошие, положительные, я дома”, – сказал Хобленко в интервью “Футбольному формата”.

Читайте также:  Экс-талант Шахтера трудоустроился в Турции

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новичок “Днепра-1”: Были варианты из России, Турции и Польши

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

семь + 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Проблемный игрок Динамо перебрался в Парагвай

Алехандро Гомес объяснил, почему бежал из Металлиста

Месси – самый высокооплачиваемый футболист мира

Апелляцию Райо по делу Зозули отклонили

Защитник “Динамо”: Ребята проучили Родрігеша за инцидент с Михайличенко

Закрыть