Реал – Шахтер: онлайн-трансляция, анонс, прогноз букмекеров, где смотреть

Матч состоится в среду, 5 октября, на Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Начало в 22:00 по Киеву.

В среду, 5 октября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся «Реал» и донецкий «Шахтер».

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Команды на групповом этапе пока еще не проигрывали. «Шахтер» в первом туре неожиданно на выезде разгромил «Лейпциг» (4:1), а во втором туре сыграл вничью с «Селтиком» (1:1).

«Реал» обыграл шотландцев со счетом 3:0, а немцев победил с результатом 2:0.

«Реал» и «Шахтер» третий год кряду играют в одной группе Лиге чемпионов УЕФА. Победитель их очередной встречи основным претендентом на первое место в квартете.

«Реал» выиграл у «Шахтера» оба матча на прошлогоднем групповом этапе — 5:0 в Киеве и 2:1 в Мадриде, а в сезоне 2020/2021 «горняки» сенсационно в группе дважды обыграли мадридцев со счетом 3:2 и 2:0.

«Реал» – «Шахтер»Онлайн-трансляция матча

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Начало поединка – в 22:00

Прогноз EURO.com.ua: 3:1