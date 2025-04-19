АПЛ. Победа Брентфорда Ярмолюка и безголевая ничья Борнмута Забарного

Параллельно с противостоянием между "Эвертоном" и "Манчестер Сити", в рамках Премьер-лиги проходило еще три матча. В двух из них также были украинцы, поэтому поговорим об этом немного подробнее в этом материале.

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Борнмут" 0:0

Голы: нет

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Муньос, Уортон (Камада, 75), Хьюз, Митчелл — Сарр (Девенни, 90+1), Эзе (Лерма, 46) — Матета (Нкетиа, 75)

"Борнмут": Кепа — Смит (Араухо, 85), Забарный, Хейсен, Керкез — Скотт (Кук, 46), Адамс (Тавернье, 61) — Семеньо, Клюйверт, Уаттара (Брукс, 69) — Эванилсон

Предупреждения: Ричардс (29), Сарр (47), Муньос (71), Лерма (87) — Удамс (18), Скотт (25), Клюйверт (47), Уаттара (49)

Удаление: Ричардс (45+1)

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Брентфорд" — "Брайтон" 4:2

Голы: Мбемо (9, 48), Висса (58), Норгор (90+5) — Уэлбек (45+3), Митома (81)

"Брентфорд": Флеккен — Кайоде (Айер, 66), Коллинз, ван ден Берг, Льюис-Поттер (Генри, 76) — Норгор, Ярмолюк (Йенсен, 76) — Мбемо, Дамсгор (Янельт, 87), Шаде (Конак, 88 / Нунес, 90+17) — Висса

"Брайтон": Вербрюгген — Хиншелвуд, ван Хеке (Кашин, 90+20), Данк, Эступиньян — Виффер (Адингра, 90), Балеба (Гомес, 77) — Минте (Марч, 66), О'Райли (Митома, 66), Педро — Уэлбек (Аяри, 77)

Предупреждения: Кайоде (18), Йенсен (90+2), Коллинз (90+7) — Уэлбек (40), Эступиньян (90+5), ван Хеке (90+7)

Удаление: Педро (62)

АПЛ, 33-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Эндрю Китчен (Англия)

"Вест Хэм" — "Саутгемптон" 1:1

Голы: Боуэн (47) — Угочукву (90+3)

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Тодибо, Килман, Эмерсон (Скарлз, 80) — Солер, Уорд-Прауз (Мавропанос, 86) — Боуэн (Фергюсон, 86), Пакета, Кудус (Гильерме, 75) — Фюллькрюг (Соучек, 80)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Харвуд-Беллис (Стюарт, 85), Беднарек, Стивенс — Уокер-Питерс, Даунс, Угочукву, Фернандеш, Меннинг (Веллингтон, 85) — Онуачу (Арчер, 69), Сулемана (Диблинг, 74)

Предупреждения: Цоуфал (23), Килман (83) — Онуачу (35)

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