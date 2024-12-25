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Футбол

Арне Слот: Быть уникальным тренером практически невозможно

Тренер Ливерпуля оценил свою работу

Арне Слот: Быть уникальным тренером практически невозможно

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Тренер "Ливерпуля" Арне Слот сказал, что быть уникальным тренером практически невозможно.

    Но всё же нидерландский специалист добавляет свою часть в игру – выпускает нападающих на конечный отрезок матча.

    "Пеп Гвардиола , Микель Артета и Энцо Мареска делают примерно одно и то же, я думаю. Между мной и другими тренерами достаточно много общего, поэтому быть уникальным тренером практически невозможно

    Я не делаю ничего такого, чего не делает никто в мире. Вы нечасто увидите тренера, который выпускает так много нападающих в финальной фазе матча, чтобы добиться победы. Я думаю, это часть меня. Я хочу, чтобы мои команды играли в футбол", – сказал Слот.

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    • Он привёл в пример матчи против "Ноттингем Форест" (0:1) и "Фулхэма" (2:2).

    "Я выставил почти всех атакующих игроков на поле против "Ноттингем Форест", когда мы отставали на "Энфилде" в начале сезона, но это не сработало. Все связи были несколько потеряны в тот день, так сказать. Но позже это несколько раз получилось очень хорошо. Также против "Фулхэма" , когда мы играли на одного человека меньше почти весь матч", – сказал Слот.

    Сейчас "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 39 баллов и с игрой в запасе.

    www.ua-football.com

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