Арсенал примет Порту, Барселона сыграет с Наполи в 1/8 финала ЛЧ

Во вторник, 12 марта, состоятся ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24. Арсенал Александра Зинченко попытается отыграться после поражения в первой игре с Порту, а в другом матче Барселона и Наполи будут пытаться выявить кто из них сильнее.
Расписание матчей 1/8 финала
*Указан время — киевское
Напомним, что правило выездного гола в еврокубках уже не действует, Так, например, нулевая ничья в Испании переведет поединок в дополнительное время.
Накануне определились первые участники четвертьфинальной стадии турнира.
Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16 /17 апреля, 1/2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.