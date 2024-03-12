Арсенал примет Порту, Барселона сыграет с Наполи в 1/8 финала ЛЧ

Во вторник, 12 марта, состоятся ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24. Арсенал Александра Зинченко попытается отыграться после поражения в первой игре с Порту, а в другом матче Барселона и Наполи будут пытаться выявить кто из них сильнее.

Расписание матчей 1/8 финала

22:00 . Арсенал — Порту (первый матч — 0:1)

22:00. Барселона — Наполи (первый матч — 1:1)

*Указан время — киевское

Лига чемпионов-2023/24: календарь, расписание, турнирная таблица, результаты — онлайн

Напомним, что правило выездного гола в еврокубках уже не действует, Так, например, нулевая ничья в Испании переведет поединок в дополнительное время.

Накануне определились первые участники четвертьфинальной стадии турнира.

Стадия 1/4 финала запланирована на 9/10 и 16 /17 апреля, 1/2 финала – на 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2023/24 состоится 1 июня 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

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