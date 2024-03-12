Тото Вольфф: Я бы с удовольствием взял Макса в команду

Руководитель Mercedes Тото Вольфф рассказал, что рассматривает нескольких кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в 2025 году. В команде не станут спешить с выбором, поскольку хотят оценить выступления потенциальных кандидатов в этом сезоне.

Тото Вольфф: «Я бы с удовольствием взял Макса в нашу команду, но для начала нужно разобраться с машиной. Сейчас мы обязаны предоставить Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону улучшенную машину, которая будет достаточно хороша, чтобы они могли бороться. И только после этого можно помечтать о сезоне 2025 года.

Мы планируем подождать с принятием решения о составе. У команды есть несколько интересных вариантов, и мы хотим посмотреть, как будут развиваться события в сезоне, чтобы оценить молодых гонщиков и тех, кто немного старше.

Решение не будет принято в ближайшие несколько недель. Скорее, это вопрос нескольких месяцев в зависимости от того, как будут складываться обстоятельства».

Отвечая на вопрос, возглавляет ли Макс Ферстаппен список потенциальных кандидатов, Тото заявил: «Скажем так – решение должен принять Макс. Нет ни одной команды, неважно, впереди или в конце пелотона, которая бы не предприняла всех усилий, чтобы посадить его за руль своей машины».

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