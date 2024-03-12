«Айлендерс» уступили «Лос-Анджелесу» и прервали серию из шести побед подряд

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин. Фото USA Today Sports

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У хозяев забили Адриан Кемпе, Филлип Дано и Тревор Мур (в пустые ворота).

Российский вратарь гостей Илья Сорокин отразил 22 броска.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 77 очками в 64 матчах.

«Айлендерс» идут девятыми на «Востоке с 72 очками в 64 играх. «Островитяне» прервали свою серию из шести побед подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Айлендерс» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Кемпе — 20 (Спенс, Лафферье), 27:14 — 1:0. Дано — 15 (Мур, Даути), 46:07 — 2:0. Мур — 25 (п.в.), 57:38 — 3:0.

Вратари: Риттих — Сорокин (57:15 — 57:38).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 25 (5+12+8) — 26 (7+6+13).

Наши: Гавриков (21.28/1/0) — Романов (18.44/1/-1).

12 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 17061 зритель.

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