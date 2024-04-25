Лапорт уговорил Хави остаться в Барселоне

Хави Эрнандес изменил свое решение об уходе из Барселоны.

Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации итальянского инсайдера, после встречи с президентом клуба Жоаном Лапортой тренер решил остаться в клубе. Отмечается, что Хави согласился на предложенные условия сотрудничества после «упорных уговоров» Лапорты.

Напомним, Хави заявил об уходе из Барселоны еще в конце января, после домашнего поражения от Вильярреала со счетом 3:5. После того журналисты регулярно спрашивали коуча, не изменил ли он свое решение, но каждый раз Хави отвечал, что летом точно покинет клуб.

Напомним, за последнюю неделю Барселона проиграла два ключевых матча в сезоне. Сначала каталонцы разгромно уступили ПСЖ и вылетели из Лиги чемпионов, а через несколько дней после того потерпели болезненное поражение от Реала в Эль-Классико.

Накануне появилась информация о масштабной перестройке, которую запланировало руководство «сине -гранатовых».

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