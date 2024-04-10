Остон Мэттьюс. Фото USA Today Sports

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал свой рекорд по забитым голам в НХЛ в XXI веке.

10 апреля 26-летний американец отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси» (5:2), которая стала для него 66-й в текущем сезоне. Он побил рекорд этого столетия по голам в одном регулярном чемпионате НХЛ, принадлежавший российскому нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину (65 шайб в сезоне-2007/08).

«Круто — обойти Овечкина. Очевидно, он тот, кто он есть, и он сделал и достиг многого в хоккее. Для меня большая честь быть в одном списке с ним», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Всего на счету Мэттьюса в текущем сезоне 104 (66+38) очка в 77 матчах. Он выступает за «Торонто» с 2016 года.

Овечкин бьется как лев. Победная шайба капитана вернула «Вашингтон» в зону плей-офф

Источник: https://www.nhl.com/news/

Источник