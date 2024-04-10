Вассёр не уверен, что в Ferrari до конца разобрались с резиной

Фредерик Вассёр с осторожностью оценивает прогресс, достигнутый Ferrari в области работы с резиной, ведь в прошлом году именно её повышенная деградация больше сказывалась на результатах команды, чем прочие проблемы. Если в квалификации машины Скудерии нередко оказывались быстрее всех, то на дистанции гонки темп довольно быстро снижался именно из-за того, что шины теряли эффективность.

Но специалисты итальянской команды, отвечающие за характеристики шасси и его аэродинамику, в конце прошлого сезона, а также в ходе подготовки к нынешнему проделали большую работу, которая дала впечатляющие результаты. Похоже, что машина SF-24 избавлена от недостатков предшественницы – по крайней мере, об этом свидетельствуют подиумы Скудерии во всех четырёх гонках и уверенная победа Карлоса Сайнса в Австралии.

Однако Вассёр предпочитает воздерживаться от чересчур оптимистичных прогнозов: «Думаю, с начала сезона мы уже намного лучше работаем с резиной. В том числе это видно по уровню деградации, ведь, по-моему, по ходу гонок в Джидде и в Мельбурне нам удавалось показать лучшее время именно на самом последнем круге.

Полагаю, в Сузуке нам до этого не хватило всего одной десятой. Мы сделали очень неплохой шаг вперёд, приложили большие усилия, чтобы разобраться с нашими слабостями, применяем намного более эффективные подходы к контролю износа резины; также наши гонщики выступают намного лучше, а команда правильно действует, разрабатывая тактику.

Но, разумеется, у нас остаются слабости другого рода, есть иные области, в которых нам надо прибавить, если мы претендуем на более высокие результаты. Я считаю, что ситуация уже под контролем, хотя ещё не факт, что если в плане работы с резиной у нас всё хорошо складывается в один конкретный день, то всё будет так же хорошо получаться и в следующий раз. Поэтому нельзя считать, что вопрос с резиной полностью решён.

На следующей неделе на этапе в Китае нам предстоит работать на трассе с иными характеристиками покрытия, в иных погодных условиях, а это значит, что нам предстоит принять новый вызов. В Шанхае у нас будет возможность всё это проверить в условиях более прохладной погоды. Не знаю, что нас ждёт, ведь в Японии в похожих условиях мы провели только одну третью тренировку.

Не уверен, что в Китае наша форма будет ещё лучше, но на Сузуке нам удавалось контролировать деградацию резины и в субботу, и в воскресенье. Впрочем, то же самое можно сказать и о соперниках».

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