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Футбол

Напоследок обыграли лидера. Брага – Лацио 1:0. Видео голов и обзор матча

Восьмой тур Лиги Европы

Напоследок обыграли лидера. Брага – Лацио 1:0. Видео голов и обзор матча

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Для "Лацио" это был контрольный матч, а вот для "Браги" не совсем.

    "Брага" при положительном для себя исходе могла занять место в плей-офф. Португальский клуб забил на шестой минуте и подарил надежду. "Лацио" атаковали, также били в створ, но голами не отметились.

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    • Судьбу "Браги" решили соперники и клуб остался на 25-м месте. Но зато громко хлопнули дверью. "Лацио" – лидер таблицы Лиги.

    Лига Европы. Брага. "Городской стадион".

    Брага – Лацио 1:0

    Голы: Орта (6)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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