Напоследок обыграли лидера. Брага – Лацио 1:0. Видео голов и обзор матча

Восьмой тур Лиги Европы
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Для "Лацио" это был контрольный матч, а вот для "Браги" не совсем.
"Брага" при положительном для себя исходе могла занять место в плей-офф. Португальский клуб забил на шестой минуте и подарил надежду. "Лацио" атаковали, также били в створ, но голами не отметились.
Судьбу "Браги" решили соперники и клуб остался на 25-м месте. Но зато громко хлопнули дверью. "Лацио" – лидер таблицы Лиги.
Лига Европы. Брага. "Городской стадион".
Брага – Лацио 1:0
Голы: Орта (6)
Видеообзор матча: