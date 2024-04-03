Определились лучший игрок и тренер 22 тура УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила лауреатов 22 тура чемпионата Украины по футболу сезона-2023/24. Лучшим игроком выбрали футболиста Черноморца Артура Авагимяна, а лучшим тренером признали наставника Динамо Александра Шовковского. :1).

Динамо под руководством Шовковского разгромило Ворсклу (5:1). В этом матче на поле вернулся не выступавший с октября Андрей Ярмоленко.

На первом этапе традиционно состоялся опрос спортивных журналистов и партнеров, а на втором в социальных сетях Украинской Премьер-Лиги голосовали болельщики.

Форвард одесского клуба набрал 42% голосов в Instagram и 44% в Google Form. Александр Шовковский заработал 48% голосов болельщиков в Instagram и 34,2% в Google Form. Отметим, что в среду, 3 апреля, Черноморец встретится с Шахтером в полуфинале Кубка Украины.

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