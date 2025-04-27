Серия А. Ювентус выполняет обязательную программу, даже вдесятером

Серия А. 34-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" – "Монца" 2:0

Голы: Н. Гонсалес 11, Коло Муани 33

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Вейга, Келли, МакКенни, Локателли, К. Тюрам (Савона 58), Камбиазо (Веа 57), Н. Гонсалес (Кошта 74), Йилдиз, Коло Муани

"Монца": Турати, П. Перейра, Кальдирола, А. Карбони, Биринделли (Петанья 63), Кастровилли (Сенси 74), Бьянко (Чуррия 80), Акпа Акпро (Форсон 63), Кирьякопулос, Мота (Виньято 81), Капрари

Предупреждения: Вейга 32, Савона 59, Кошта 86 – П. Перейра 75, Кальдирола 80, А. Карбони 86

Удаление: Йилдиз 45+2 (прямая красная)

Поражение в среду от "Пармы" практически стерло хорошее настроение вокруг "Ювентуса" после семи очков в трех первых матчах с Игором Тудором, вернуло беспокойство, неуверенность в себе, реальную боязнь не попасть в Лигу Чемпионов. К счастью для "бьянконери", уже через четыре дня календарь предоставил им домашний матч против безнадежно последней команды лиги. Он также не вышел идеальным, но три очка принес.

"Монца" могла создать проблемы. Как создала "Наполи" в предыдущем туре, которому проиграла лишь со счетом 0:1. Как создала "Интеру" в гостях в марте, когда вела со счетом 2:0. Однако здесь она слишком быстро пропустила. Могла даже еще раньше, когда Турати отбил удар Коло Муани слета. Не справилась с ударом Гонсалеса издали низом после смещения справа в центр. Нико в этом сезоне в лиге забивал лишь ей.

Коло Муани вновь пробовал и не попал в ворота с отличной позиции. Но в итоге забил в быстрой атаке. Тогда Тюрам собрал вокруг себя всех соперников и выложил вперед партнеру по команде.

Игра изменилась в добавленное время первого тайма. Когда Кенан Йилдиз без мяча врезал локтем по лицу сопернику и был удален. "Монца" начала атаковать. По ударам по воротам в итоге она матч выиграла. А по владению мячом – даже со счетом 65:35. Но ей не хватало качества. Биринделли пробил головой прямо в Ди Грегорио, другие удары летели неточно либо в защитников. Как раз Турати спас от Гонсалеса.

Дома в лиге "Юве" одерживает третью победу подряд. Все – с Тудором. На данный момент он на четвертом месте. Перед непростым выездом "Болоньи" к "Удинезе". А в следующем туре сам "Юве" поедет к "Болонье", еще через неделю – к "Лацио". Вот там все и решится. Насчет "Монцы" же уже все решено. Она может официально вылететь уже сегодня.

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