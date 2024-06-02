Стали известны лучшие бомбардиры Лиги чемпионов 2023/24

Два футболиста разделили первое место в списке бомбардиров ЛЧ
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Нападающий "Баварии" Гарри Кейн и нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе стали лучшими бомбардирами Лиги чемпионов сезона 2023/24.
У них по 8 голов в 12 матчах, каждый из них реализовал по три пенальти.
Шесть голов за турнир забили Антуан Гризманн ("Атлетико Мадрид"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид").
Пять забитых мячей у Хулиана Альвареса и Фила Фодена ("Манчестер Сити"), Галено ("Порту"), Расмуса Хейлунда ("Манчестер Юнайтед"), Альваро Мораты ("Атлетико Мадрид"), и у Родриго и Хоселу (" Реал Мадрид").
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Напомним, в этом розыгрыше Лиги чемпионов победил "Реал Мадрид".