Дмитрий ХРИСТИЧ: Сборная Украины готовилась к победе на ЧМ. И заслужила ее

IIHF

Сборная Украины по хоккею обыграла Италию 3:2 по буллитам в матче чемпионата мира в Дивизионе 1A. Наставник Дмитрий Христич убежден, что команда заслужила выиграть первую за 11 лет встречу ЧМ в этом дивизионе.

«Мы работали над тем, чтобы добиться этого успеха. Говорил еще [после Великобритании], что мы играли в основном товарищеские игры с командами выше нас в ранге. Готовились к этому, и так получилось, что это наша заслуженная победа. Хотя и первая, но уже 3 очка есть».

«Боялся ли повторения матча против Великобритании? Мы верим в своих ребят, знаем, что они могут. Надо немного удачи – и будет счет в нашу пользу».

«Закрепится ли Богдан Дяченко основным вратарем? Мы не собираемся положить на вратаря весь груз ответственности. Будем видеть, как они себя будут чувствовать, и будем принимать решение по этому поводу», – сказал Христич.

В первом матче неплохо сыграл 18-летний вратарь Александр Левшин, но Дяченко был лучшим игроком команды в победе над Италией.

Главный герой сборной Украины оценил первую победу на ЧМ по хоккею

sport.ua