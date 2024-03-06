Прометей разгромил Арис и вышел в 1/4 финала Еврокубка

В следующей стадии команда Гинзбурга сразится на выезде с французским Буром

Прометей уверенно разобрался с греческим Арисом в номинально домашнем матче 1/8 финала Еврокубка — 95:67.

Напомним, украинская команда сумела занять четвертое место в групповой стадии турнира, благодаря чему в первом поединке плей-офф получила преимущество домашней площадки.

На «Арене Рига» в столице Латвии команда Ронена Гинзбурга без проблем справилась с соперником из Греции. К большому перерыву Прометей вел со счетом 51:32. В итоге номинальные хозяева оказались сильнее оппонента в каждой из четвертей.

В 1/4 финала Прометей сразится на выезде с французским Буром.

Еврокубок. 1/8 финала

Прометей — Арис — 95:67 (28:17, 23:15, 21:18, 23:17)

Прометей: Агада (16 + 4 передачи), Клавелл (16), Ткаченко (16), Марч (15 + 7 передач), Балвин (12 + 9 подборов + 4 передачи), Одиасе (7), Кеннеди (6), Санон (5), Лукашов (2)

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