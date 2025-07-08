На «Хартвалл Арена» состоялось четыре ЧМ по хоккею

Знаменитая хельсинкская «Хартвалл Арена», где проводились четыре чемпионата мира по хоккею, вновь откроется осенью после более чем трехлетнего перерыва – с новыми владельцами и под измененным названием Veikkaus Arena.

Крупнейший хоккейный стадион Финляндии был закрыт для публики с февраля 2022 года, сразу после широкомасштабного военного вторжения россии в Украину. До недавнего времени арена находилась в совместном владении скандального российского олигарха Бориса Ротенберга, тесно связанного с путлером, и тогдашнего владельца Геннадия Тимченко.

Осенью 2024 года оба продали свои доли в хельсинкской арене финской компании по недвижимости. После быстрой косметической реконструкции теперь ничто не мешает ее грандиозному открытию, вероятно, в сентябре.

Он будет назван в честь местной букмекерской конторы Veikkaus — по крайней мере, в течение следующих десяти лет. Арена в первую очередь предназначена для музыкальных и других культурных мероприятий, но ожидается, что хоккеисты «Йокерита» также вернутся на нее с предстоящего сезона. Знаменитый хельсинкский клуб в настоящее время играет во втором по значимости финском турнире после выхода из КХЛ.

С момента открытия в 1997 году Veikkaus Arena принимала четыре чемпионата мира, а также два чемпионата среди юниоров. Теперь она теоретически может претендовать на право проведения Кубка мира 2028 года, поскольку НХЛ в настоящее время выбирает место проведения.

sport.ua