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Хоккей

Знаменитая Хартвалл Арена в Хельсинки будет носить новое название

Знаменитая Хартвалл Арена в Хельсинки будет носить новое название

На «Хартвалл Арена» состоялось четыре ЧМ по хоккею

Знаменитая хельсинкская «Хартвалл Арена», где проводились четыре чемпионата мира по хоккею, вновь откроется осенью после более чем трехлетнего перерыва – с новыми владельцами и под измененным названием Veikkaus Arena.

Крупнейший хоккейный стадион Финляндии был закрыт для публики с февраля 2022 года, сразу после широкомасштабного военного вторжения россии в Украину. До недавнего времени арена находилась в совместном владении скандального российского олигарха Бориса Ротенберга, тесно связанного с путлером, и тогдашнего владельца Геннадия Тимченко.

Осенью 2024 года оба продали свои доли в хельсинкской арене финской компании по недвижимости. После быстрой косметической реконструкции теперь ничто не мешает ее грандиозному открытию, вероятно, в сентябре.

Он будет назван в честь местной букмекерской конторы Veikkaus — по крайней мере, в течение следующих десяти лет. Арена в первую очередь предназначена для музыкальных и других культурных мероприятий, но ожидается, что хоккеисты «Йокерита» также вернутся на нее с предстоящего сезона. Знаменитый хельсинкский клуб в настоящее время играет во втором по значимости финском турнире после выхода из КХЛ.

С момента открытия в 1997 году Veikkaus Arena принимала четыре чемпионата мира, а также два чемпионата среди юниоров. Теперь она теоретически может претендовать на право проведения Кубка мира 2028 года, поскольку НХЛ в настоящее время выбирает место проведения.

sport.ua

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