Дюбуа: Я заберу пояса у Усика

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО) сделал громкое заявление перед своим боем с украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО). Боксёр, которому ранее прочили статус будущей звезды дивизиона, полон решимости навязать боротьбу абсолютному чемпиону и доказать, что его время ещё впереди. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

«Я чувствую себя гораздо лучше — как будто заново родился. Я стал сильнее не только физически, но и психологически. Сейчас у меня пояс чемпиона, но я знаю, что способен на большее. Считаю, что ещё не раскрыл свой потенциал полностью. Мне просто нужно выйти на ринг и забрать пояса у Усика. Эти пояса действительно многое значат», — сказал Дюбуа.

Напомним, Александр Усик является обладателем всех головных титулов в супертяжёлом весе — WBA Super, IBF, WBO и IBO, а также The Ring. Его последний бой против Тайсона Фьюри завершился победой украинца раздельным решением судей, после чего Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе за последние два десятилетия.

Бой между Усиком и Дюбуа обещает быть одним из самых ожидаемых событий года. Для британца это не только шанс взять реванш за поражение от украинского чемпиона в прошлом, но и возможность вписать своё имя в историю бокса.

Несмотря на уверенные заявления, многие эксперты отмечают, что Усик остаётся фаворитом. Его техника, выносливость и опыт делают его чрезвычайно неудобным соперником для любого тяжеловеса. Тем не менее, сам Дюбуа не собирается отступать и настраивается исключительно на победу.

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