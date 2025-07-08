Языковой скандал на Уимбилдоне

На юниорском турнире Уимблдон-2025 произошел инцидент с участием 16-летнего украинского теннисиста Никиты Белозерцева. После поражения в парном разряде он отказался давать интервью украинским журналистам на государственном языке. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

В 1/16 финала Никита выступал в дуэте с австрийцем Тимо Берманном, однако пара уступила голландцам Мецу Роттгерину и Гидде Шонмакерсу. После завершения матча представители украинских СМИ пригласили Белозерцева и его тренера Стефана Пантова для комментария. Однако интервью так и не состоялось.

Тренер Пантов, представляющий Болгарию, сразу заявил, что его подопечный будет отвечать только на английском или русском языке. Сам Белозерцев на это никак не отреагировал и не сделал попыток начать диалог на украинском. В результате журналисты отказались от дальнейшего общения.

Как уточняет издание «Великий теніс України», Стефан Пантов занимает должность регионального координатора Болгарской федерации тенниса (БФТ) в Черноморском регионе. По информации ресурса, Никита Белозерцев в настоящее время рассматривает возможность смены гражданства с украинского на болгарское.

Ситуация вызвала бурную реакцию в украинском спортивном сообществе и в соцсетях. Многим не понравилось нежелание молодого спортсмена говорить на украинском языке, особенно с учётом его гражданства и участия в международном турнире под украинским флагом.

Напомним, мы также писали о том, что определились все пары четвертьфинала Уимбилдона.