Брисбен. Соболева за 2,5 часа победила вторую ракетку Австралии на старте отборочного турнира

Украинская теннисистка Анастасия Соболева одержала победу в первом раунде отбора на турнире WTA 500 в Австралии
Брисбен, Австралия • 29 декабря – 5 января • хард • $1,736,763
Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахстан)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Квалификация. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия, 4) 6:2, 2:6, 7:5
Анастасия Соболева (№217 WTA) за 2,5 часа, которые продолжался этот поединок, один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок (у соперницы – три эйса и 14 двойных ошибок), проиграла пять геймов на своей подаче и сделала шесть брейков. Для Соболевой это был первый матч в квалификации турнира категории WTA 500.
Победа над 108-й ракеткой мира Сэвилл стала для Соболевой второй самой рейтинговой в карьере (в прошлом сезоне она обыграла 67-ю ракетку мира Лючию Брондзетти на соревнованиях WTA 125 в Бари).
За место в основной сетке турнира в Брисбене Анастасия Соболева сыграет против еще одной представительницы Австралии – Мэдисон Инглис (№154 WTA).
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