Бывшая 53-я ракетка мира родом из Украины объявил о завершении своей карьеры теннисиста

Американский теннисист Денис Кудла, который родился в Киеве, закончил свои профессиональные выступления как игрок



32-летний Денис Кудла в соцсетях сообщил, что сыграл свой последний профессиональный матч на United Cup в полуфинале против Чехии.

Американец родился в 1992 году в Киеве и примерно через год вместе с родителями переехал в Вирджинию в США. В юниорском рейтинге поднимался на 3 место.

За свою карьеру Кудла достиг 53-й строчки в одиночном рейтинге АТР, выиграл 9 титулов на харде, траве и грунте на “челленджерах” в одиночном разряде и еще 9 – в паре, дважды играл в 1/8 Уимблдона в одиночной сетке и был четвертьфиналистом в паре, а также становился чемпионом United Cup в составе сборной США. Теннисист имеет в своем активе победы над Энди Марреем (сезон-2022), Гаэлем Монфисом (2019), Стефаносом Циципасом (2018), Янником Синнером (2020).

В 2022 году Денис Кудла рассказал журналистам, что его родители поддерживают связь с родственниками в Украине – его дядей и двумя двоюродными братьями/сестрами.

“К счастью, они живут ближе к румынской границе. Но очевидно, что это ужасно видеть, мы следим за этим. Больше всего я разговариваю с родителями, это они поддерживают с ними связь каждый день. Если бы я делал это каждый день, это было бы немного депрессивно, было бы трудно играть”.

После запрета выступлений представителей стран-агрессоров на Уимблдоне-2022 теннисист заявил: “Это сложная ситуация. Я не очень против того, чтобы российские игроки играли. Они не являются теми, кто делает это лично. Трудно заставить их высказаться, потому что мы знаем, на что способен Путин. Но в то же время я стараюсь не слишком вмешиваться в происходящее [относительно разрешения или запрета на их выступления], поэтому есть то, что есть. Это не мое решение”.

У Дениса Кудлы и его жены Тайлер в июле прошлого года родился сын Раш Александр.

С декабря 2024 года Кудла присоединился к тренерскому штабу бывшей 17-й ракетки мира Райли Опелки (на турнире в Брисбене на этой неделе Опелка стал финалистом, а на пути к финалу победил Новака Джоковича).

“Спасибо, теннис, это путешествие подошло к концу, – прокомментировал Кудла завершение своей карьеры теннисиста в соцсетях. – Я хочу поблагодарить всех, кто сделал этот путь чем-то особенным для меня, независимо от того, насколько большой или малой была их роль в моей жизни. Каждое воспоминание будет чем-то, что я сохраню навсегда и чем всегда буду гордиться.

Я никогда не мог представить, что может дать мне эта жизнь и куда она меня привела. Светловолосый парень из района DMV [Вашингтон, Мэриленд, Вирджиния], который носил бейсболку задом наперед, станет профессиональным теннисистом и будет им в течение 16 лет! Я навсегда благодарен этому виду спорта, который я люблю.

Моя семья, мои друзья, моя жена Тайлер, мой сын Раш. Спасибо вам за жертвы, на которые вы пошли, чтобы позволить мне достичь моей мечты и стать тем, кем я являюсь сегодня”.



Фото: Getty Images.

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