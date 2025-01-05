Дакар: Карлос Сайнс разбил машину, экипаж не пострадал

В воскресенье участники «Дакара» стартовали на втором этапе ралли-рейда, который считается, пожалуй, самым тяжёлым, и не только потому, что он проходит по пустыне, покрытой песчаными дюнами. Продолжительность этого этапа – 48 часов, и при этом экипажи не имеют права прибегать к помощи своих сервисных бригад.

Как и можно было ожидать, избежать неприятностей на т.н. Chrono Stage удалось не всем, но трудно было предвидеть, что одним из первых, кто столкнётся с проблемами, станет опытнейший Карлос Сайнс.

На 327 км дистанции его гоночный внедорожник Ford Raptor попал в серьёзную аварию и перевернулся. Пока не все подробности инцидента известны, но самое главное, что Сайнс и его штурман Лукас Круз не пострадали – более того, минут через 20 они даже смогли продолжить движение, хотя и на сильно повреждённой машине.

Судя по всему, авария произошла из-за неудачного приземления после прыжка с очередной дюны, а поставить её на колёса помог другой экипаж заводской команды Ford.

Прогнозировать, как будет складываться дальнейшая судьба экипажа №225, пока сложно, но, как пишет испанская газета Marca, если ему и удастся преодолеть первую половину 48-часового этапа, то пока он может рассчитывать только на помощь напарников, американцев Митча Гатри и его штурмана Келлона Уэлча, которые едут на таком же полноприводном прототипе Ford Raptor T1+.

Более подробную информацию о том, что произошло с Сайнсом-старшим, сообщим в вечернем обзоре основных событий «Дакара».

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